Ставрополье получит еще 21 машину скорой помощи и 71 школьный автобус

Сельские медицинские учреждения Ставрополья, а также школы региона до конца 2021 года получат новый автотранспорт. Распоряжение о выделении регионам современных машин скорой помощи и школьных автобусов подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ставропольскому краю выделен 21 автомобиль скорой помощи и 71 школьный автобус. Весь транспорт российского производства ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ.

Кроме того, автопарк медицинского транспорта удастся обновить и расширить благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края.

За 2021-2025 годы автопарки медицинских учреждений края планируется укомплектовать 661 санитарным автомобилем для доставки пациентов в медучреждения и врачей на дом к больным. По итогам конкурсных процедур этого года удалось сэкономить средства, которые пойдут на закупку еще 58 автомобилей.

По данным минобра Ставрополья, автопарки школ края с 2015 года пополнились 351 автобусом. Обновление автотранспорта для нужд образовательных учреждений проводилось за счет средств федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств.