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Общество7 сентября 2021 11:46

Стая бездомных собак кошмарит жителей Кисловодска

Местные выложили в соцсети видео, на котором по курортному городу бродит больше десяти беспризорных животных
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Кисловодске сняли на видео, как стая бездомных собак бродит по центру курортного города. Ролик с беспризорными животными - их больше десяти, активно комментируют в соцсетях. Пользователи отмечают, что среди «диких» есть и домашние - на самовыгуле. Многие обеспокоены тем, что проблемой, по их мнению, никто не занимается. И придется ждать, «когда собака вцепится кому-нибудь в лицо».

- Администрация Лермонтова мне ответила, что все понимают и регулярно аукцион открывают. Но нет ни одной заявки от лицензированных компаний, которые имеют право заниматься отловом собак, стерилизацией и так далее, - пишут в сети. - Я приютила три собаки с улицы! Живу в Черкесске - в 100 км от Кисловодска. Всех призываю последовать моему примеру. В Кисловодске достаточно частных домов, чтобы приютить 20 брошенных собак. Люди начните с себя!

Стая собак в Кисловодске