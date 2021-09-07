Дело главы ОПГ, обманывавшей дольщиков на Ставрополье, передано в суд

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение по делу об обманутых дольщиках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2014 году 64-летний житель Пятигорска, будучи директором фирмы, организовал преступную группу из пяти человек. До декабря 2018 года эти люди привлекали средства на строительство трех многоквартирных домов в Пятигорске и Зеленокумске. Но здания так и не были возведены. Обманутыми оказались 233 гражданина и два юрлица. Сумма похищенного - более 418 млн рублей.

- Уголовное дело в отношении пяти соучастников выделено в отдельное производство. Расследование продолжается. Уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, прокуратура направила в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложен арест, - сообщает прокуратура Ставрополья.