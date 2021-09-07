В Ставрополе 8 и 9 сентября несколько улиц останутся без воды

Фото: городской Водоканал

В Ставрополе на проспекте Кулакова из-за капремонта водопровода временно приостановят подачу воды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Водоканала.

Чтобы сократить возможные неудобства специалисты решили проводить работы ночью. Поэтому 8 сентября с 22:00 до 6 часов 9 сентября водоснабжение будет отключено от улицы Ленина, 470 до проспекта Кулакова, 12.

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» приносит извинения за вынужденные временные неудобства.

Капитальный ремонт, обновление сетей, замена устаревших коммуникаций, ремонт оборудования проводится для повышения качества и надежности водоснабжения абонентов предприятия.