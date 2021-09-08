В Кисловодске в школьных столовых пересмотрели меню

В кисловодской школе №16 для учеников старших классов провели первый кулинарный мастер-класс. Вместе с поварами дети приготовили на обед горячие блюда и сервировали столы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Дегустацию провели ученики младших классов.

Так, в рационе кисловодских школьников разнообразные супы, каши, запеканки, мясные и рыбные блюда и, конечно, компот.

Меню в школьных столовых ставропольского курорта обновили с учетом пожеланий родителей и учеников. Из нововведений — в 2021 году в школе отказались от сосисок и других полуфабрикатов.

Напомним, на Ставрополье ученики младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.