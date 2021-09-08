Спустя 22 года на Ставрополье поймали мужчину, изнасиловавшего в общественном туалете 14-летнюю девочку

В Нефтекумске против 45-летнего жителя соседней республики возбудили уголовное дело. Он обвиняется в изнасиловании.

Страшное преступление произошло ночью 26 февраля 1999 года, в парке Затеречный Нефтекумского района. Там в общественном туалете, будучи, 24-летним парнем, злоумышленник ворвался в кабинку и изнасиловал 14-летнюю девочку.

По «горячим следам» преступление раскрыть не удалось. Наконец, в июле 2021 года правоохранители смогли установить злоумышленника и его местонахождение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Собранные доказательства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.