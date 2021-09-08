Юристы Ставрополья ответят на вопросы об осенних выборах по горячей линии

В пресс-службе краевой Общественной палаты Ставропольского края сообщили, что в регионе создали горячую линию по осенним выборам. Это нужно для налаживания связи избирателей с исполнительными органами власти.

- Такие горячие линии помогают обеспечить обратную связь с избирателями. Это даёт возможность напрямую связаться с представителями институтов гражданского общества, даёт людям возможность в большинстве обращений оперативно и в 100% звонков эффективно получить ответ на волнующие вопросы, - сказано в сообщении.

На вопросы будут отвечать юристы вместе с волонтерами. Они дадут исчерпывающие ответы на вопросы и проконсультируют.