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Общество8 сентября 2021 22:11

На вокзале Ставрополя имитировали взрыв, чтобы обучить медиков

Реаниматологи отрабатывали оперативные действия в условиях ЧС
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Днем 8 сентября на железнодорожном вокзале Ставрополя началась паника: появился дым, кричали и бегали люди, некоторые падали раненными на землю. Так прошла медицинская олимпиада.

Специалисты сфальсифицировали чрезвычайную ситуацию - взрыв. По легенде, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, реанимация и т.д. Им нужно было успокоить пострадавших и оказать им неотложную помощь.

Подобные учения могли бы посеять панику. Видео: соцсети

Всего "пострадавших" было 26 человек - студенты медколледжа Ставрополя. В олимпиаде участвовали медики из Краснодарского края, Дагестана и Ставрополья.