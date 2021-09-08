На вокзале Ставрополя имитировали взрыв, чтобы обучить медиков

Днем 8 сентября на железнодорожном вокзале Ставрополя началась паника: появился дым, кричали и бегали люди, некоторые падали раненными на землю. Так прошла медицинская олимпиада.

Специалисты сфальсифицировали чрезвычайную ситуацию - взрыв. По легенде, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, реанимация и т.д. Им нужно было успокоить пострадавших и оказать им неотложную помощь.

Всего "пострадавших" было 26 человек - студенты медколледжа Ставрополя. В олимпиаде участвовали медики из Краснодарского края, Дагестана и Ставрополья.