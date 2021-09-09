Губернатор Ставрополья отчитался о капитальном ремонте амбулатории 1935 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о завершении капитального ремонта амбулатории в селе Дивное Апанасенковского округа. Ремонт прошел по программе развития первичного звена здравоохранения региона.

- Хотя, не будет преувеличением сказать, что это медучреждение почти полностью отстроено заново. От старого здания, возведенного в далеком 1935 году, оставили только фундамент и стены. Все остальное, включая инженерно-технические коммуникации, было заменено, - рассказал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что по программе модернизации предусмотрены самые различные работы: ремонт существующих амбулаторий и поликлиник, возведение новых, закупка оборудования и т.д.