На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 357 человек

На Ставрополье число выписанных пациентов увеличилось еще на 187 человек. За весь период с болезнью сумели справиться уже почти 64 тысячи пациентов. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, за прошедший день скончались еще 21 человек с подтвержденным диагнозом. Число умерших достигло 2540.

- Глубокие соболезнования их родным, - написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 357 человек. Число зараженных в крае достигло 78791.

- Остановить распространение инфекции должна помочь вакцинация. Прививки в крае уже сделали свыше 677 тысяч человек. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.