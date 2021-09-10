На Ставрополье подешевели морковь, помидоры, грибы, бананы

На Ставрополье в августе 2021 года подешевели продукты. Так, цены снизились на свёклу столовую на 46,0%, морковь –

на 38,2%, помидоры свежие – на 28,7%, виноград – на 27,6%, картофель – на 21,4%, лук репчатый – на 8,3%, яблоки – на 6,6%, груши – на 5,2%, бананы – на 2,8%, грибы свежие – на 1,2 процента. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

В то же время дороже стали лимоны на 23,4%, капуста белокочанная свежая – на 9,8%, апельсины – на 9,5%, зелень свежая – на 8,2%, огурцы свежие – на 7,1%, чеснок – на 3,0%, орехи – на 1,9%, ягоды замороженные – на 1,2%, овощи замороженные – на 1,1 процента.

«КП-Ставрополь» приводит средние цены и их изменение на товары и услуги, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по Ставрополью на 6 сентября 2021 года.

Так, говядина, кроме бескостного мяса стоит 392 рублей за 1 кг. Свинина – 327 рублей за 1 кг. Сосиски, сардельки – 390 рублей за 1 кг.