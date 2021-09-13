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Общество13 сентября 2021 8:19

На Ставрополье прививку против COVID-19 уже сделали более 681 тысячи человек

За сутки количество выздоровевших увеличилось на 141
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Вакцинация против COVID-19 на Ставрополье продолжается. Прививку уже сделали более 681 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

За сутки количество выздоровевших увеличилось на 141, в целом выздоровели уже 64 572 человек. Но выросло также число заболевших.

Так, за вчерашний день диагноз подтвердился у 354 человек. Скончались еще 20 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.