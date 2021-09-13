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Происшествия13 сентября 2021 10:54

В Ставрополе учредитель некоммерческой организации обвиняется в хищении бюджетных средств

В результате чего министерству здравоохранения Ставрополья причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе против учредителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования возбудили несколько уголовных дел.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с декабря 2018 года по январь 2021 года мужчина выдал 293 удостоверения о повышении квалификации работников медучреждений края.

В результате чего министерству здравоохранения Ставрополья причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.