В Ставрополе учредитель некоммерческой организации обвиняется в хищении бюджетных средств

В Ставрополе против учредителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования возбудили несколько уголовных дел.
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, с декабря 2018 года по январь 2021 года мужчина выдал 293 удостоверения о повышении квалификации работников медучреждений края.
В результате чего министерству здравоохранения Ставрополья причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
Сейчас следователи собирают необходимые доказательства.