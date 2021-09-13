На Ставрополье полицейские задержали более 40 нелегальных мигрантов

Ставропольские полицейские проверили более 6000 мест проживания и трудовой деятельности иностранных граждан и людей без гражданства. Так. на территории нашего региона правоохранители выявили 405 административных правонарушений в сфере миграции.

Против 41 иностранца вынесли постановление о назначении штрафа. А четверо будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, всего составлено 32 протокола об административных правонарушениях по статье: «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, за фиктивную постановку на учет лица без гражданства и использование поддельного документа завели 2 уголовных дела. Среди других нарушений — фиктивная регистрация и незаконная трудовая деятельность.

Так, например, в Предгорном округе четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья работали без должных документов. Также там незаконно проживал мужчина из Азии. По факту нарушений составлены административные материалы.

Ранее в краевом центре правоохранители пресекли незаконный бизнес женщины. Она решила заработать деньги на иностранцах. За определенную плату ставропольчанка прописала в своем доме 22 приезжих из-за рубежа.