Жители Ставрополя в дни голосования смогут воспользоваться услугой «Социальное такси»

В Ставрополе в дни всероссийского голосования 17-19 сентября будет работать «Социального такси». Делается это для того, чтобы пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья тоже смогли проголосовать. Их достаточно заранее позвонить по указанному номеру, вызвать это бесплатное такси и оно отвезет их к избирательным участкам.

Работать эти водители будут с 8.00 до 20.00. Всего по Ставрополю будут ездить 4 автомобиля, легковушки и ГАЗЕЛИ. Этот транспорт будет оборудован гидромеханическими подъемниками.

Предварительные заявки и заявки в день выборов будут приниматься по телефону 56-19-97.

Напомним, в нашем крае прививки от COVID-19 сделали уже более 61% членов участковых избиркомов.

- Для дополнительной защиты здоровья участников избирательного процесса прививочная кампания среди сотрудников УИК продолжается, - прокомментировал губернатор Ставрополья.