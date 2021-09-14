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Происшествия14 сентября 2021 9:30

В Ставрополе молодой водитель спровоцировал тройное ДТП, пострадали несколько человек

По факту происшествия проводится проверка
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 13 сентября, около 21:00, на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе.

Там автомобиль ВАЗ-21104 столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло, который по инерции продолжил движение и врезался в припаркованный Хонда Одисей.

Травмы лица получили 21-летний водитель Поло и 20-летний пассажир «десятки».

К счастью, 21-летний водитель ВАЗа в происшествии не пострадал. Сообщается, что во время аварии он был трезв.

За последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.