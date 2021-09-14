Житель Ставрополья получил условный срок за хранение крупной партии контрафактного алкоголя на 5 млн рублей

Житель Ставрополья хранил контрафактную алкогольную продукцию в частном доме, где проживал, а также в своем гараже. Бутылки, содержащие алкогольные напитки ставрополец реализовывал на территории региона.

Сотрудники УФСБ России по Ставрополью во время обысков изъяли 9432 бутылки различной контрафактной алкогольной продукции, а также 270 литров спирта.

Правоохранители определили ущерб с учетом акцизного сбора на сумму 5 496 282 рублей. Против бизнесмена возбудили уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.