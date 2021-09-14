Глава Невинномысска рассказал о преображении города из унылого в уютный и успешный

Некогда «серый и унылый город», замечает глава Невинномысска, оживили фестивали, ярмарки и соревнования

Михаил Миненков рассказал в своем Instagram о том, как Невинномысск за последние 5 лет преобразился. Начал с того, что все эти годы в городе кипела жизнь и работа: открывались новые предприятия, строились дороги и научные центры, ремонтировались социальные объекты и учреждения.

Некогда «серый и унылый город», замечает глава Невинномысска, оживили фестивали, ярмарки и соревнования. А благодаря энергосервисному контракту улицы Невинномысска засияли тысячами ламп. И новый бульвару Мира с набережной стали самым популярным местом для прогулок.

Но самое главное достижение заключается в том, что Невинномысск престали покидать люди, в том числе перспективная молодежь.

- У меня и моей команды есть правило: совершил подвиг – перешагнул и пошел дальше. Долго на лаврах нельзя почивать. Сегодня президент России Владимир Путин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров аккумулируют огромные средства для реализации нацпроектов, посвященных образованию, культуре, спорту. В нашем городе все они успешно реализуются. Еще через 5 лет Невинномысск станет совсем другим. Поэтому сегодня наша задача – работать и еще раз работать на благо родного города, края, страны, - подвел итог прямого эфира в соцсети Михаил Миненков.