В Пятигорске мошенница за 135 тысяч рублей обещала помощь в усыновлении и пропала

Житель Пятигорска сообщил в полицию, что знакомая обещала ускорить процедуру усыновления за деньги. Мужчина передал злоумышленнице деньги, а она, в свою очередь, должна была якобы через знакомую посодействовать в решении вопроса.

Обещанной помощи ставрополец так и не дождался. А сама эта женщина перестала выходить на связь.

Полицейские нашли подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя ранее судимая женщина. Ее доставили в отдел полиции. Там она призналась, что решила воспользоваться жизненной ситуацией приятеля в корыстных целях.

Никакой знакомой, которая могла бы помочь, у женщины никогда не было. А полученные от мужчины деньги она успела потратить. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Сейчас полицейские устанавливают людей, которые также могли пострадать от действий этой женщины.