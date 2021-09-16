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Общество16 сентября 2021 8:29

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 357 человек

Число заболевших достигло 80921
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за прошедший день число тех, кто вылечился от COVID-19, увеличилось еще на 198 человек.

Таким образом, за весь период справиться с болезнью уже смогли почти 65 тысяч пациентов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Однако, к сожалению, за сутки произошло и несколько летальных случаев. Жертвами болезни стал 21 пациент. Число умерших на Ставрополье достигло 2669.

- Глубокие соболезнования родным скончавшихся пациентов. Защитить здоровье поможет вакцинация. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки диагноз подтвердился у 357 человек. Число зараженных достигло 80921.