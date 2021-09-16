В Ставрополе 16 сентября завершился купальный сезон

С 16 сентября, купальный сезон в Ставрополе завершен. Напомним, в краевой столице он стартовал 1 июня на обновленном Комсомольском пруду. Главный городской водоем стал местом притяжения горожан и гостей краевого центра.

Для них провели около 20 спортивных и культурных мероприятий. К сожалению, не обошлось без происшествий. За три месяца с небольшим ставропольские спасатели пришли на помощь 8 утопающим, более 70 раз оказали первую медицинскую помощь.

Сейчас пруд начинают готовить к зиме и следующему купальному сезону. Совсем скоро часть воды из него сольют. Специалисты проведут диагностику всех пирсов, детского бассейна и прибрежных зон, при необходимости отремонтируют.

Перед наступлением холодов в первую очередь законсервируют системы автополива, водяных розеток, всех водоснабжающих точек. К ним относятся питьевые фонтанчики и душевые кабинки на пляже.

В акватории демонтируют буйки, а в пляжной зоне – спасательные круги. Кроме того, частично вывезут до следующего года лежаки. Часть из них останется. Ведь активные горожане и зимой приходят на пруд для прогулок или занятий спортом.