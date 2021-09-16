Осенью в Ставрополе установят новых жирафов и высадят тысячу роз

Топиарную композицию «Жирафы», которая так полюбилась горожанам, обновят. Такой подарок озеленители решили сделать ставропольцам ко Дню города.

«Старые» жители клумбы на улице Дзержинского за несколько лет порядком износились: потускнели и поблекли. Сотрудники Горзеленстроя заменят их на новых жирафов, которые будут выше своих предшественников. Животных установят на прежнее место. Деревянную дорожку к ним тоже обновят. И горожане по-прежнему смогут подходить к ним, чтобы сделать праздничное селфи или просто сфотографироваться.

Традиционно Ставрополь встретит свое 244-летие с цветущими клумбами, убранство которых высадили еще летом. Своими красками и разнообразными формами радуют ставропольцев хлорофитум, цинерария, импатиенс, сальвия, петуния, альтернатера, седум, различные сорта бегонии и многие другие. Также кустарники создают праздничный облик города. Для продления их обильного цветения в осенний период озеленители увеличили количество подходов полива.

С середины осени начнут освобождать клумбы от старых цветов. Новые дизайнерские клумбы создадут из виол, маргариток и незабудок. И уже весной зацветут порядка 120 тысяч двухлеток.

Также озеленители в октябре приступят к посадке луковиц тюльпанов, которые традиционно будут украшать Ставрополь на майских праздниках.

10 видов и сортов различных расцветок – белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, лиловые, малиновые, фиолетовые – создадут новые узоры на клумбах. Всего планируется высадить более 120 тысяч луковиц этого цветка.

А на разделительном газоне по улице Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской) этой осенью высадят более 1000 кустов роз. Ведь Ставрополь по праву можно назвать городом роз.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что администрация Комсомольского пруда приоткрыла завесу тайны и рассказала про планы купального сезона 2022 года. В пляжной зоне планируется установка теневых навесов и зонтов.

Также расширят парк прогулочных катамаранов. А в зависимости от эпидситуации разнообразят игровую и развлекательную программу.