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Общество16 сентября 2021 9:39

Осенью в Ставрополе установят новых жирафов и высадят тысячу роз

Также озеленители в октябре приступят к посадке луковиц тюльпанов, которые традиционно будут украшать Ставрополь на майских праздниках
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Топиарную композицию «Жирафы», которая так полюбилась горожанам, обновят. Такой подарок озеленители решили сделать ставропольцам ко Дню города.

«Старые» жители клумбы на улице Дзержинского за несколько лет порядком износились: потускнели и поблекли. Сотрудники Горзеленстроя заменят их на новых жирафов, которые будут выше своих предшественников. Животных установят на прежнее место. Деревянную дорожку к ним тоже обновят. И горожане по-прежнему смогут подходить к ним, чтобы сделать праздничное селфи или просто сфотографироваться.

Традиционно Ставрополь встретит свое 244-летие с цветущими клумбами, убранство которых высадили еще летом. Своими красками и разнообразными формами радуют ставропольцев хлорофитум, цинерария, импатиенс, сальвия, петуния, альтернатера, седум, различные сорта бегонии и многие другие. Также кустарники создают праздничный облик города. Для продления их обильного цветения в осенний период озеленители увеличили количество подходов полива.

С середины осени начнут освобождать клумбы от старых цветов. Новые дизайнерские клумбы создадут из виол, маргариток и незабудок. И уже весной зацветут порядка 120 тысяч двухлеток.

Также озеленители в октябре приступят к посадке луковиц тюльпанов, которые традиционно будут украшать Ставрополь на майских праздниках.

10 видов и сортов различных расцветок – белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, лиловые, малиновые, фиолетовые – создадут новые узоры на клумбах. Всего планируется высадить более 120 тысяч луковиц этого цветка.

А на разделительном газоне по улице Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской) этой осенью высадят более 1000 кустов роз. Ведь Ставрополь по праву можно назвать городом роз.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что администрация Комсомольского пруда приоткрыла завесу тайны и рассказала про планы купального сезона 2022 года. В пляжной зоне планируется установка теневых навесов и зонтов.

Также расширят парк прогулочных катамаранов. А в зависимости от эпидситуации разнообразят игровую и развлекательную программу.