Житель Ставрополья сделал врезку в газопровод и пытался похитить топливо

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

В Нефтекумском округе полицейские выявили факт незаконной врезки в газопровод и попытку хищения углеводородной технической жидкости. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что врезку совершил 36-летний житель округа. Полицейские изъяли приспособления, предназначенные для сбора топлива, четыре полимерные емкости общим объемом 480 литров, а также автомобиль для перевозки похищенного.

Мужчина совершил врезку некоторое время назад, а после вернулся на место происшествия снова, чтобы довести свой умысел до конца и похитить газоконденсат.

Завершить задуманное ему не удалось, так как его задержали полицейские. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Кража».