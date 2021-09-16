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Происшествия16 сентября 2021 15:58

Житель Ставрополья сделал врезку в газопровод и пытался похитить топливо

Врезку совершил 36-летний житель округа
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

В Нефтекумском округе полицейские выявили факт незаконной врезки в газопровод и попытку хищения углеводородной технической жидкости. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что врезку совершил 36-летний житель округа. Полицейские изъяли приспособления, предназначенные для сбора топлива, четыре полимерные емкости общим объемом 480 литров, а также автомобиль для перевозки похищенного.

Мужчина совершил врезку некоторое время назад, а после вернулся на место происшествия снова, чтобы довести свой умысел до конца и похитить газоконденсат.

Завершить задуманное ему не удалось, так как его задержали полицейские. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Полицейские Нефтекумского городского округа пресекли попытку хищения топлива