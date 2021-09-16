Ставрополец получил два штрафа за драку с женщиной

Мировой суд Ставрополья рассмотрел дело о правонарушении. Привлекаемым к административной ответственности оказался житель Арзгирского района, сказано в сообщении.

3 марта 2021 года у гражданина состоялся неприятный разговор с пострадавшей. Из-за эмоций он крепко сжал шею девушки, а позже оттолкнул ее, из-за чего в падении она ушибла левое плечо. Через несколько часов стороны снова встретились. На этот раз мужчина был гораздо жестче - одним ударом в голову он повалил обидчицу, затем поволок ее за волосы и в завершении не менее пяти раз ударил ногой. В таких действиях правонарушителя не нашли признаков преступления и начали административное производство по статье "Побои" (6.1.1 КРФоАП).

- По обоим эпизодам гражданин вину в совершении правонарушений признал, в содеянном раскаялся. Суд дважды признал его виновным и назначил штраф в пять тысяч рублей по каждому эпизоду, - сказано в сообщении мирового суда Ставрополья.