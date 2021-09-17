Директор строительной компании из Ставрополя оставил сельский клуб без крыши

В Ставрополе 35-летний руководитель строительной компании заключил муниципальный контракт на выполнение ремонта кровли сельского клуба одного из поселений Апанасенковского округа.

Получив более 2,5 млн рублей, мужчина обязался обеспечить работы в соответствии со сметной документацией и строительными нормами.

Но выполнил их не в полном объеме, похитив из выделенных денег более 800 тысяч рублей. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.