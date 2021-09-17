Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2021 10:50

В Ставрополе на Крепостной горе изуродовали медвежонка

Фигуру пришлось демонтировать
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе с площади на Крепостной горе демонтировали зеленого медвежонка из искусственной травы. Фигуру вернут на место поздней осенью. К сожалению, прежний топиарий испортили местные жители. Об этом сообщил первый замглавы города Дмитрий Семенов на своей странице в Инстаграм.

Он призвал жителей краевого центра бережно относиться к украшениям города.

- Не садитесь и не ложитесь на них, не забирайтесь на зеленый рояль, не фотографируйтесь на шляпе топиарной дамы. Не разрешайте это делать своим детям. Ведь все мы хотим жить в красивом ухоженном городе, но он всегда начинается с каждого из нас, - обратился Семенов к землякам.