В Ставрополе на Крепостной горе изуродовали медвежонка

В Ставрополе с площади на Крепостной горе демонтировали зеленого медвежонка из искусственной травы. Фигуру вернут на место поздней осенью. К сожалению, прежний топиарий испортили местные жители. Об этом сообщил первый замглавы города Дмитрий Семенов на своей странице в Инстаграм.

Он призвал жителей краевого центра бережно относиться к украшениям города.

- Не садитесь и не ложитесь на них, не забирайтесь на зеленый рояль, не фотографируйтесь на шляпе топиарной дамы. Не разрешайте это делать своим детям. Ведь все мы хотим жить в красивом ухоженном городе, но он всегда начинается с каждого из нас, - обратился Семенов к землякам.