На Ставрополье в 2021 году более 150 семей смогут приобрести жилье при господдержке

На Ставрополье в 2021 году при поддержке государства смогут приобрести жилье более 150 семей. На данный момент заветные квадратные метры уже приобрели 74 молодых семьи, воспользовавшись поддержкой государства. На эти цели направлено 58 млн. рублей.

По данным регионального Минстроя, свое жилье при господдержке в текущем году приобрели 5 ветеранов Великой Отечественной войны, 11 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 4 ветерана боевых действий, 3 человека из категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, двое жителей края, признанных вынужденными переселенцами и 2 семьи, выехавшие из районов Крайнего Севера.

- Всего до конца 2021 года планируем помочь в приобретении собственного жилья 155 семьям и распределить все выделенные на этот год средства из федерального и краевого бюджетов, – пояснил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.