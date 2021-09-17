На Ставрополье самая высокая явка избирателей зафиксирована в Степновском районе

На Ставрополье по состоянию на 15.00 17 сентября 2021 года самая высокая явка избирателей зафиксирована в Степновском районе края. Здесь, по данным крайизбиркома, проголосовало 19,36 процентов избирателей.

В общем по краю по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва явка составила 10,5 %, а по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва 10,33 %.

В день голосования 17 сентября 2021 года в крайизбирком поступило 26 обращений.

- Обращения были по вопросам уточнения адреса избирательного участка, режима работы участковых избирательных комиссий, фото и видеофиксации на избирательном участке, - рассказали в ИК СК.