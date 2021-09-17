Более 20 процентов ковидных коек остаются свободными на Ставрополье

В Ставропольском крае остаются свободными более 20% ковдиных коек. Всего в крае развернуто 3403 койки для больных коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Традиционно в пятницу делюсь новой информацией о специализированном коечном фонде для больных коронавирусом. На Ставрополье развернуто 3403 «ковидных» койки, свободны 21% из них, - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что ресурсов достаточно для предоставления всем нуждающимся медпомощи.

Также глава региона заявил о том, что ситуация с коронавирусом в крае стабилизируется.

- Но справиться с пандемией позволит только коллективный иммунитет, достичь которого помогает прививочная кампания, - написал Владимир Владимиров, порекомендовав жителям края беречь свое здоровье и здоровье близких.