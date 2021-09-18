Пенсионерка из Ставрополя потеряла более 2 млн, поверив брокеру

Полиция Ставрополя начала расследовать уголовное дело о крупном мошенничестве. Потерпевшей стала 68-летняя горожанка, передает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Неизвестный позвонил женщине и представился финансовым специалистом трейдинговой компании. Мужчина убедил потерпевшую вложить в дело более 2 млн рублей, обещая невероятную выгоду. Но в итоге никакой прибыли, как и своих вложений, она не получила.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.