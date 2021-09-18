Молодежь разоблачила два фейка о выборах на Ставрополье

"Молодая гвардия" разоблачила две фейковые новости, связанные с выборами в Ставропольском крае. Согласно первому сообщению из соцсетей, на одном УИК по явке должно было быть больше бюллетеней. Представители общественной организации сходили на место и вместе с наблюдателями пересчитали количество бланков - нарушений так и не обнаружили.

Во втором сообщении говорилось, что представители УИК не регистрировали кандидата с правом голоса.

- Скандала никакого не было. Мы с ней переговорили. Изначально она пришла к нам как наблюдатель, а затем в ходе разбирательства мы узнали, что она идёт с правом совещательного голоса. После этого мы её сразу зарегистрировали, - сказала председатель УИКа Галина Карцева.