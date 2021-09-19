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Общество19 сентября 2021 12:32

Глава Невинномысска Михаил Миненков проголосовал на выборах

Об участии в голосовании градоначальник рассказал в социальных сетях
Алина МАКСИМОВА
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Глава Невинномысска посетил избирательный участок. Фото: пресс-служба администрации Невинномысска.

Глава Невинномысска посетил избирательный участок. Фото: пресс-служба администрации Невинномысска.

В третий день выборов проголосовал глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков. Об участии в голосовании градоначальник рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Миненков исполнил свой гражданский долг утром 19 сентября 2021 года, посетив своей избирательный участок. Он проголосовал за депутатов трех уровней власти - в Государственную Думу, Думу Ставропольского края и городскую Думу.

- Настоящий праздник у нас сегодня! Друзья, приглашаю вас всех на избирательные участки! Приходите и голосуйте за то, как мы будем с вами жить и работать в следующие 5 лет! – сообщил мэр Невинномысска.