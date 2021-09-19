Председателя ТИК В Пятигорске уволят из-за нарушения на избирательном участке

Нарушение, зафиксированное на избирательном участке в Пятигорске в ходе выборов 17 и 18 сентября 2021 года, привели к увольнению председателя территориальной избирательной комиссии.

Уволить председателя распорядилась глава Центризбиркома Элла Памфилова. Также глава ЦИК поручила передать в правоохранительные органы данные о нарушении.

- Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все, что можно отменить, - заявила Памфилова во время включения ЦИК.