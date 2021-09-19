На Ставрополье ситуационный центр разобрался с «кражей голоса» в Иноземцево

На Ставрополье ситуационный центр разобрался в скандале, который произошел на избирательном участке №420 в Иноземцево. В ситуации пришлось разбираться после того, как в соцсетях появилось сообщение о «краже голоса» у одного из пришедших на выборы избирателей.

Как сообщили в общественной палате Ставропольского края, избиратель подал заявку о голосовании по месту пребывания на избирательном участке №420. Он был включен в дополнительный список. Другая избирательница из этого же списка ошибочно расписалась напротив фамилии мужчины. При этом ее фамилия значилась на строчку выше заявителя.

- Согласно установленному порядку автор обращений был вычеркнут из списка, где ошибочно напротив его фамилии стояла подпись иного лица, и включен в дополнительный список, - сообщили в краевой Общественной палате.

Отмечается, что избирателю предложили предъявить паспорт и получить бюллетени для голосования. Он отказался и удалился с участка со скандалом.