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Политика19 сентября 2021 19:43

В Ставрополе назвали абсурдом включение детей в списки для голосования на выборах-2021

В краевой столице прокомментировали скандальные снимки
Иван НЕТРЕБКОИван НЕТРЕБКО
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Абсурдный фейк пришлось комментировать руководителю Ситуационного центра при Общественной палате Ставропольского края Марине Акинфиевой. В последний день голосования на выборах-2021 в Интернете стали появляться снимки, на которых дети опускают бюллетени в урны. Авторы публикаций утверждали, что бланки малышам выдавали на участках и они сами их заполняли.

- Выводы о фальсификации по таким записям делать нельзя, - подчеркнула Акинфиева. - Ставропольцы приходят на участки семьями, как на праздник, взрослые сами заполняют бюллетени, а детям разрешают их бросить в урну. Эти моменты и фиксируют фотокамеры.

Представитель Ситуационного центра отметила, что в дни голосования наблюдается четкая тенденция к масштабному тиражированию разных, порой абсурдных фейков, для дискредитации выборов.

- Не лучше ли уделить внимание самим выборам как важнейшему для будущего нашей страны и края народному решению? - говорит Акинфиева.