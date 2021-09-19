В Ставрополе назвали абсурдом включение детей в списки для голосования на выборах-2021

Абсурдный фейк пришлось комментировать руководителю Ситуационного центра при Общественной палате Ставропольского края Марине Акинфиевой. В последний день голосования на выборах-2021 в Интернете стали появляться снимки, на которых дети опускают бюллетени в урны. Авторы публикаций утверждали, что бланки малышам выдавали на участках и они сами их заполняли.

- Выводы о фальсификации по таким записям делать нельзя, - подчеркнула Акинфиева. - Ставропольцы приходят на участки семьями, как на праздник, взрослые сами заполняют бюллетени, а детям разрешают их бросить в урну. Эти моменты и фиксируют фотокамеры.

Представитель Ситуационного центра отметила, что в дни голосования наблюдается четкая тенденция к масштабному тиражированию разных, порой абсурдных фейков, для дискредитации выборов.

- Не лучше ли уделить внимание самим выборам как важнейшему для будущего нашей страны и края народному решению? - говорит Акинфиева.