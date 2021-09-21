Жителям Ставрополья до 1 октября нужно определиться с формой льготного лекарственного обеспечения

Выбрать между натуральной льготой и ее денежной компенсацией можно до 1 октября 2021 года. Для этого нужно подать соответствующее заявление в отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства.
Для пациентов, которые уже получают льготные лекарства и хотят сохранить эту форму государственной помощи, никаких заявлений подавать не нужно, она будет продлена автоматически.
Вопрос выбора между натуральной льготой и ежемесячной денежной выплатой особенно важен, когда речь идет о тяжелых хронических заболеваниях, требующих продолжительного медикаментозного лечения.
В первую очередь это касается пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, язвенными формами желудочно-кишечных заболеваний, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В некоторых случаях стоимость их лечения может доходить до 100 тыс. рублей ежемесячно.
На Ставрополье на сегодняшний день проживает более 200 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.