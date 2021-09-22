В Ставрополе учредитель аптеки и его подельники ответят за незаконную продажу сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России
Троих жителей Ставрополя обвиняют в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории города.
Выяснилось, что организатор группы создал канал поставок и последующего незаконного сбыта на территории города лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество – трамадол.
Для обеспечения быстрого и бесперебойного приобретения и продажи таблеток, учредитель аптеки вовлек в противоправную деятельность еще двоих подельников, в том числе женщину - провизор.
В итоге правоохранители одном из аптечных пунктов Ставрополя изъяли около 2,5 тысячи таблеток с сильнодействующим веществом общей массой более одного килограмма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Одна из участниц группы – 35-летняя жительница краевого центра – заключена под стражу, а уголовное дело по ее обвинению направлено в Октябрьский районный суд Ставрополя для дальнейшего рассмотрения.
Организатор и второй участник группы скрылись от органов предварительного следствия. Их объявили в розыск.