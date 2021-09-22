Ставропольский курорт вошел в ТОП-10 самых доступных направлений для новогоднего отдыха

Российский сервис бронирования включил Пятигорск в «десятку» наиболее доступных по стоимости размещения туристических направлений на зимние каникулы.

Ставропольский курорт занял 7-ую сточку – между Петербургом и Калининградом. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Средняя стоимость аренды жилья в городе составила 2 406 рублей в сутки. Авторы подчеркивают, что эта цифра рассчитана на основе уже совершенных бронирований на приближающиеся зимние праздники.

- Кавказские Минеральные Воды принимают туристов круглый год. Тут в любой сезон красиво и интересно, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.