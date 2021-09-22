МТС подключила автомобили HAVAL к интернету вещей

С помощью платформы IoT Connected Car машиной можно управлять удаленно через специальное мобильное приложение MY HAVAL - запускать двигатель, к примеру, закрывать окна, блокировать и открывать центральный замок, настраивать кондиционер и обогрев сидений, а также получать актуальную информацию о местоположении автомобиля, расходе топлива, давлении в шинах и других параметрах.

Первой моделью HAVAL с SIM-чипами на российском рынке станет кроссовер HAVAL JOLION в комплектациях Elite и Premium. Интернет-трафик включен в стоимость машины в течение первых двух лет после ее покупки.

SIM-чипы МТС устанавливаются в штатный телекоммуникационный модуль HAVAL и обеспечивают бесперебойную передачу данных, необходимых для использования приложения MY HAVAL.

SIM-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, он отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям, способностью работать в широком температурном диапазоне от -40° до +105°С.

Напомним, МТС начала реализовывать проекты по подключению автомобилей к интернету вещей в 2016 году, среди партнеров оператора такие производители, как Geely, Renault, Nissan, Toyota и Lexus.