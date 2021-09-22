В Шпаковском округе появились новые медицинские автомобили

6 новых автомобилей пополнили автопарк Шпаковской районной больницы в 2021 году. Первыми на баланс больницы поступили два автомобиля LADA GRANTA общей стоимостью 1миллион 122 тысячи рублей.

Один было решено использовать для доставки медработников на дом к взрослым пациентам.

Второй – обслуживает детское население Михайловска. При необходимости эти же автомобиле доставляют пациентов на процедуры и к докторам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Затем появились 4 автомобиля НИВА 4*4, стоимостью 707566 рублей каждая. Три из них пошли на переоснащение автопарка поликлиники Михайловска.

Эти автомобили также доставляют врачей на дом к больным и пациентов в поликлинику, кроме того они используются для перевозки биологических материалов на исследования в лабораторию и доставку лекарств маломобильным и пожилым пациентам.

Еще один автомобиль НИВА поступил в распоряжение структурного подразделения ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» - Сенгилеевскую участковую больницу для медицинского обслуживания населения.

- В предстоящие пять лет в планах закупить для учреждений первичного звена здравоохранения в крае более 660 специализированных автомобилей различных типов. Продолжаем работу, - прокомментировал губернатор Ставрополья.