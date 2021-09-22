Минздрав объяснил странное поведение тараканов в больнице Буденновска

В Минздраве Ставропольского края объяснили происходящее на видео из социальных сетей, снятое пациентом хирургического отделения одной из больниц региона. Пояснили, что ролик с тараканами, бегающими по спящим пациентам, которые не реагируют даже на яркий свет, был снят в Краевом центре специализированных видов медицинской помощи в Буденновске. И, цитируя главного врача медучреждения, пояснили: «Съемка сделана после проведения дезинсекции».

- Из-за действия препарата насекомые выходят из своих укрытий, не реагируют на свет и присутствие человека. В течение суток после обработки они погибают, - комментирует главный врач больницы Рустам Есенакаев.

Руководство учреждения обещает до конца текущей недели провести повторную обработку всех помещений. И следить за тем, чтобы пациенты не приносили еду в палаты, что провоцирует насекомых.