В Ставрополе на уличной выставке представили снимки города с высоты птичьего полета

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Уникальные снимки Ставрополя с высоты птичьего полета представили на уличной фотовыставке «Городские пейзажи».

Она открылась возле Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Автор снимков - ставропольский мастер аэрофотосъемки Михаил Пушилин. На экспозиции Ставрополь представлен во всей своей красе в разные времена года.

Выставка расположилась у главного фасада краевого музея-заповедника (ул. Дзержинского, 135). Работать она будет до 15 ноября.