Житель Ставрополья домогался к 11-летней внучке сожительницы на аттракционе

В Буденновском городском округе возбудили уголовное дело против 55-летнего местного жителя. Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

19 сентября мужчина, будучи в хозяйственной постройке, совершил первый факт преступления в отношении 11-летней внучки своей сожительницы. Затем, поведя девочку на кино-аттракцион "5D", уже в зале он снова повторил свои действия. Этот факт запечатлела камера.

- Сейчас следователем СКР подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СКР по СК.