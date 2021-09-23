Петровская районная больница получит 22 новых автомобиля

Всего за пять лет планируется закупить для медучреждений Ставрополья 661 автомобиль. В этом году уже приобретено 108 машин. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

- Свой автопарк значительно пополнит, например, Петровская районная больница. До конца 2025 года здесь должны появиться 22 новых автомобиля. Функционал машин широкий. Доставка пациентов в больницы, медиков – к пациентам на дом, - написал глава региона на своей странице в Инстаграм.

Кроме того, это подвоз лекарств жителям отдаленных территорий, перевозка биологических материалов для исследований в лаборатории. Четыре санитарных авто – в планах на этот год.

Два из них уже поступили и переданы участковым больницам села Гофицкого и села Рогатая Балка.

Оставшиеся два будут переданы в районную поликлинику и в амбулаторию села Шангала.