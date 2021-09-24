СтавропольчаНка, желая заработать на дивидендах, лишилась около полумиллиона рублей

32-летней жительнице Предгорного района в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного. Там мужчина предложил выгодно вложить деньги и в дальнейшем получать дивиденды.

Во время переписки под предлогом получения прибыли от инвестирования злоумышленник убедил женщину перечислить определенную сумму на указанный им депозитный счет. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Введенная в заблуждение ставропольчанка перевела около 500 тысяч рублей. Спустя время, когда собеседник перестал выходить на связь, девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».