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Происшествия24 сентября 2021 11:45

СтавропольчаНка, желая заработать на дивидендах, лишилась около полумиллиона рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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32-летней жительнице Предгорного района в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного. Там мужчина предложил выгодно вложить деньги и в дальнейшем получать дивиденды.

Во время переписки под предлогом получения прибыли от инвестирования злоумышленник убедил женщину перечислить определенную сумму на указанный им депозитный счет. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Введенная в заблуждение ставропольчанка перевела около 500 тысяч рублей. Спустя время, когда собеседник перестал выходить на связь, девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».