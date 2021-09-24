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Происшествия24 сентября 2021 11:58

В Ставрополе осудили двух парней, избивших на улице мужчину с ребенком

Пострадавший с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Суд вынес приговор в отношении Магомеда Кадиева и Карина Амирханова. Они признаны виновным в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт.

Парни поочередно ударили кулаком в лицо мужчины, державшего за руку своего 3-летнего сына. Потерпевший упал вместе с малышом, а злоумышленники сбежали.

Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу.

Суд назначил Кадиеву наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбывание в исправительной колонии общего режима, Амирханову – 3 года 5 месяцев лишения свободы с отбывание в исправительной колонии общего режима.