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Общество24 сентября 2021 13:58

В День Ставрополья хотят пожениться 250 влюбленных пар края

Популярным этот день станет также у молодоженов городов Буденновска, Михайловска, Пятигорска, Минеральных Вод и Невинномысска
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Всего с начала сентября в крае поженились уже 1,5 тысячи пар

Всего с начала сентября в крае поженились уже 1,5 тысячи пар

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Около 250 заявлений подано на праздничный день в отделы ЗАГС на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Из них 80 заявлений подано в Ставрополе.

Напомним, в этом году этот праздник выпал на 25 сентября. Однако из-за коронавируса все массовые мероприятия в крае отменены.

В краевом управлении ЗАГС добавили, что популярным этот день станет также у молодоженов городов Буденновска, Михайловска, Пятигорска, Минеральных Вод и Невинномысска. А всего с начала сентября в крае поженились уже 1,5 тысячи пар.