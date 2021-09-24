В День Ставрополья хотят пожениться 250 влюбленных пар края

Всего с начала сентября в крае поженились уже 1,5 тысячи пар Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Около 250 заявлений подано на праздничный день в отделы ЗАГС на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Из них 80 заявлений подано в Ставрополе.

Напомним, в этом году этот праздник выпал на 25 сентября. Однако из-за коронавируса все массовые мероприятия в крае отменены.

В краевом управлении ЗАГС добавили, что популярным этот день станет также у молодоженов городов Буденновска, Михайловска, Пятигорска, Минеральных Вод и Невинномысска. А всего с начала сентября в крае поженились уже 1,5 тысячи пар.