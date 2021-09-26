В Ставрополе обучаются более 15 тысяч первокурсников

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В молодежном пространстве «Лофт» провели торжественное посвящение в первокурсники. Ребятам рассказали о молодежной политике в городе, о значимых мероприятиях, проведенных в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Символические зачетные книжки вручили 28 первокурсникам, которые отличились, будучи еще школьниками. Это отличники учебы, спортсмены, активисты, победители, призеры, лауреаты различных конкурсов и фестивалей.

После окончания официальной части ребята разделились на команды и сыграли в викторину на эрудицию в разных профессиональных сферах.

Ставрополь по праву считается студенческим городом. Каждый год в средних профессиональных учебных заведениях и вузах обучаются более 15 тысяч первокурсников. А всего в краевой столице около 90 тысяч студентов.