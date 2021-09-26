Учительница из Ставрополя Анастасия Шрамко представит наш край на всероссийском конкурсе «Учитель года — 2021»

Учительница русского языка и литературы лицея N14 Ставрополя Анастасия Шрамко победила в краевом этапе Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021». Теперь она представляет наш край на главном учительском конкурсе страны. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Финальные состязания проходят в Ростове-на-Дону.

Там собрались педагоги из всех 85 регионов России. Вместе с другими участниками Анастасию ждут конкурсные испытания, встречи и мастер-классы, демонстрация педагогического таланта и обмен опытом.

- Поздравляю с выходом в финал! И от всей души желаю успехов на самом значимом и масштабном конкурсе учительском конкурсе учительского мастерства! Анастасия уже доказала, что достойна быть среди сильнейших. Молодец! – написал глава региона на своей странице в Инстаграм.