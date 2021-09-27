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Происшествия27 сентября 2021 15:17

В многоквартирном доме на Ставрополье произошел взрыв газа, есть пострадавший

Спасатели эвакуировали 30 человек
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел около 14:22 27 сентября в Изобильном. Там произошел хлопок газо-воздушной смеси на 2-ом этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, несущие конструкции не повреждены.

Сообщается, что дом газифицирован. Повреждены межкомнатные перегородки и нарушено остекление.

Предварительно, в происшествии пострадал один человек. Спасатели эвакуировали 30 человек.

В многоквартирном доме на Ставрополье произошел взрыв газа

- Привлекается порядка 30 человек и 7 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, - прокомментировали в региональном ведомстве.